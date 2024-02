Total normal: Ungeschminkte Paris Hilton bummelt mit Carter!

Sie zeigen sich von einer ganz anderen Seite! Paris Hilton (42) und ihr Ehemann Carter Reum sind ein echtes Celebrity-Paar, das sich in der Öffentlichkeit stets in glamourösen Looks präsentiert. Vor allem die Hotelerbin zeigt sich dabei topgestylt und bewies bereits in der Vergangenheit ihren Sinn für Fashion. Doch die beiden können auch anders: Paris überrascht mit einem ungeschminkten, natürlichen Look an der Seite ihres Carters.

Auf mehreren Schnappschüssen sieht man das Ehepaar nämlich, wie es auf einem Bauernmarkt bummelt und Lebensmittel shoppt. Dabei setzt die Beauty auf Natürlichkeit und ist weder geschminkt noch aufwendig gestylt. Paris trägt nämlich ein gemütliches Outfit, bestehend aus einer Puffjacke, einem Shirt mit Bärchen-Motiv und einer lässigen Hose. Außerdem versteckt sie ihre blonden Haare unter einem großen, schwarzen Hut. Und auch Carter setzt auf entspannt und trägt dunkle, legere Alltagskleidung.

Das Ehepaar ging es vor wenigen Wochen hingegen weniger unauffällig an: Anlässlich des ersten Geburtstages ihres Sohnes Phoenix Barron Hilton Reum (1) feierten die beiden eine ziemlich luxuriöse Party der Extraklasse – mit einem Pferd, das als Einhorn verkleidet war, zahlreichen prominenten Gästen, riesigen Ballons und Mama Paris, die sich in ein Prinzessinnenkostüm samt Krönchen geschmissen hatte.

Anzeige

MEGA Carter Reum und Paris Hilton, Februar 2024

Anzeige

MEGA Paris Hilton, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de