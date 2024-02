Travis Kelce macht Witze über seinen Super-Bowl-Ausraster

Travis Kelce (34) bezieht Stellung. Seine Mannschaft, die Kansas City Chiefs, räumten beim diesjährigen Super Bowl ab und siegten zum zweiten Mal in Folge! Doch die Handlungen des NFL-Stars abseits des Spielfelds sorgten leider ebenfalls für Schlagzeilen. In der Liveübertragung war zu sehen, wie er Head Coach Andy Reid aggressiv schubste und anbrüllte. Travis scheint seinen Ausraster jedoch nicht besonders ernst zu nehmen...

"Oh, habt ihr das gesehen?", scherzt der Freund von Taylor Swift (34) laut Us Weekly. Was er seinem Coach so dringend zu sagen hatte, möchte er lieber für sich behalten. Stattdessen belässt er es bei einem Witz: "Ich habe ihm nur gesagt, wie sehr ich ihn liebe." Die Sorgen vieler Fans kümmern Travis wohl eher nicht.

Jedoch hat der Profisportler wohl die Rechnung ohne seinen Coach gemacht, der bereits verriet, worum es in der kurzen Auseinandersetzung ging. Travis soll Andy aufgefordert haben, ihn endlich einzusetzen. "Er ist eben ein wettbewerbsorientierter Junge und er liebt es zu spielen", erklärte der 65-Jährige versöhnlich gegenüber ESPN.

Getty Images Travis Kelce (r.) und Head Coach Andy Reid, Super Bowl 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

