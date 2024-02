Wie sexy! Dakota Johnson posiert in durchsichtigem Kleid

Dakota Johnson (34) sorgt bei den Fans mal wieder für Schnappatmung! Die Schauspielerin befindet sich für ihren neuen Film "Madame Web" aktuell auf Presse-Tour. Am Montag fand eine große Premiere in Los Angeles statt. Auf dem roten Teppich legte die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin mal wieder einen absoluten Wow-Auftritt hin. Dakota posierte in einem sehr freizügigen Outfit, das kaum Raum für Spekulationen ließ!

Die US-Amerikanerin trug ein bodenlanges Kleid im Kettenhemd-Look – inklusive XXL-Ausschnitt. Das glitzernde silberne Material gab freie Sicht auf den nudefarbenen Body, den Dakota darunter trug, um nicht noch intimere Einblicke zu geben. Zu dem Kleid kombinierte sie eine weiße Halskette und ein Paar schwarze High-Heels. Den sexy Look rundete sie mit einem dunklen Augen-Make-up ab.

Auch ihr Co-Star, die Schauspielerin Sydney Sweeney (26), glänzte auf dem roten Teppich. Passend zum Film trug die "Anyone but You"-Darstellerin ein langes Kleid in Spinnennetz-Optik. Ihre blonden Haare hatte sie im angesagten Beach-Waves-Look gestylt.

Getty Images Dakota Johnson auf der Premiere von "Madame Web" 2024

Getty Images Dakota Johnson und Sydney Sweeney auf der Premiere von "Madame Web" 2024

Getty Images Sydney Sweeney auf der Premiere von "Madame Web" 2024

