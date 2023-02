Berlinale: Alexander Skarsgård zeigt sich bestens gelaunt!

Na, da hatte aber jemand seinen Spaß! Am 16. Februar startete die bereits 73. Berlinale. Fast 300 filmische Glanzstücke werden in diesem Jahr auf dem Event vorgestellt. Davon können 18 Filme die begehrte Auszeichnung mit nach Hause nehmen. Auch Alexander Skarsgård (46) ist gerade in Berlin zugegen – zusammen mit Mia Goth (29) stellt der Hollywoodstar seinen neuen Horror-Streifen "Infinity Pool" vor. Gestern feierte der Film seine Vorpremiere in der deutschen Hauptstadt – und Alexander hatte sichtlich Spaß!

Im Blitzlichtgewitter der Paparazzi nutzte der Big Little Lies-Star die Gunst der Stunde, um gute Stimmung zu verbreiten. Zusammen mit seinen Kollegin zog der 46-Jährige ein paar Grimassen, tänzelte durch die Gegend – und lag sogar auf dem Boden. Letzteres bezog sich im Übrigen auf seinen Charakter James in "Infinity Pool", dem Ähnliches widerfuhr. In einem schlichten schwarzen Anzug machte der Schwede eine hervorragende Figur.

Auch Mia glänzte am gestrigen Abend – im Gegensatz zu Alexander nahm sie aber gleich zwei Kleiderwechsel vor. Auf der Pressekonferenz im Rahmen der Berlinale erschien die "Pearl"-Darstellerin in einem eng anliegenden weißen Kleid. Für den roten Teppich schlüpfte die Beauty in eine schwarze Glitzerrobe, die an den Ärmeln mit langen Federn besetzt war.

Anzeige

Getty Images Mia Goth und Alexander Skarsgård auf der Berlinale im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Alexander Skarsgård im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Mia Goth auf der Berlinale im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de