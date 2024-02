Etwas Romantik: Es gibt neue Fotos vom zweiten "Joker"-Film

Zwischen Harley Quinn und dem Joker gibt es ganz viel Liebe! Mit Spannung erwarten die Fans den zweiten Teil des erfolgreichen Films "Joker". Im ersten Film überzeugte Schauspieler Joaquin Phoenix (49) in der Rolle des extravaganten DC-Bösewichts. Frisch mit dabei ist die On-off-Liebste des Batman-Rivalen, Harley Quinn, gespielt von keiner Geringeren als Lady Gaga (37). Anlässlich des Valentinstages enthüllt der Regisseur nun ein paar romantische Bilder aus dem Film.

Bei Instagram können die Fans einen Blick auf Lady Gaga und Joaquin in ihren Rollen Joker und Harley werfen. Filmemacher Todd Phillips (53) teilt drei Fotos aus dem Streifen, die das Antiheldenpaar ganz verliebt zeigen. So berühren sich ihre Nasenspitzen durch Gefängnisgitter hindurch und auf einer Dachterrasse wird innig getanzt. "Ich hoffe, euer Tag ist voller Liebe", kommentiert Todd die neuen Bilder.

Premiere feiert der zweite Teil von "Joker" am 4. Oktober. Bereits seit einigen Monaten teilt Todd immer wieder Einblicke in den Film. So gibt unter anderem die Darstellung des Jokers, der abgemagert auf einem Stuhl rasiert wird, ein erstes Gefühl für die Stimmung der Geschichte. Der Shot hat etwas Kühles und Düsteres – die Fans können sich also auf eine Gänsehaut-Atmosphäre einstellen.

Getty Images Lady Gaga am Set von "Joker 2"

MEGA Lady Gaga im April 2023

Getty Images Joaquin Phoenix bei der Premiere von "Joker"

