Erster Teaser: Die Dreharbeiten für "Joker"-Sequel beginnen

Joker-Fans aufgepasst! Schon im Juni dieses Jahres ließ der Regisseur des Oscar-prämierten Streifens, Todd Phillips (51), durchblicken, dass es einen zweiten Teil des beliebten Blockbusters geben wird. Damals teilte er unter anderem einen Schnappschuss des Hauptdarstellers Joaquin Phoenix (48), der in ein Script vertieft darin herumblättert. Nun haben die Dreharbeiten offenbar begonnen: Ein erstes Foto vom "Joker"-Set ist veröffentlicht worden!

Auf Instagram teilte Todd eine Fotografie von Joaquin. "Tag eins. Unser Junge", schrieb er dazu, was vermuten lässt, dass die Dreharbeiten nun offiziell begonnen haben. Auf dem Bild liegt ein etwas magerer und kränklich aussehender Joaquin mit zur Decke gerichtetem Blick, während ihm der Bart rasiert wird. Das Foto vermittelt einen Eindruck der düsteren und kalten Stimmung, die die Fans im ersten Teil schon so begeistert hat.

Schon für den ersten Teil hatte Joaquin einige Strapazen auf sich nehmen müssen – immerhin verlor er dafür 24 Kilo. Auch auf dem Schnappschuss sieht er deutlich unterernährt aus. "Man fängt wirklich an, verrückt zu werden, wenn man so viel Gewicht in so kurzer Zeit verliert", gab er damals bei den Filmfestspielen in Venedig zu.

Joaquin Phoenix in "Joker"

Todd Phillips, Regisseur

Joaquin Phoenix im Februar 2020

