Fan-Theorie: Sind Romeo Beckham und Mia Regan etwa getrennt?

Was hat es damit auf sich? Drei Jahre lang waren Romeo Beckham (21) und seine Freundin Mia Regan (21) zusammen gewesen, bis sie sich im Juli 2022 überraschend trennten. Im vergangenen Jahr kamen sie schließlich wieder zusammen. Seitdem scheinen die beiden wieder auf Wolke sieben zu schweben. Im November vergangenen Jahres ließ sich Romeo sogar ein Tattoo für seine Liebste stechen. Die Fans scheinen sich dennoch sicher zu sein, dass Romeo wieder Single ist!

Grund für die Spekulationen ist das Instagram-Profil des 21-Jährigen: Seit mehreren Wochen teilt Romeo nur selten Posts mit seiner Freundin, auch ihre aktuellsten Beiträge likt Romeo nicht mehr. Zudem schien Romeo den diesjährigen Valentinstag zu boykottieren und lieber die Zeit mit seiner Mama Victoria Beckham (49) zu genießen. Mia hingegen genoss in den vergangenen Monaten vor allem einige Solo-Trips und Urlaube mit ihren Freunden. "Haben du und Mia Schluss gemacht?" fragt daher ein User unter einem aktuellen Post von Romeo, während ein weiterer kommentiert: "Was ist mit Mia? Sind sie noch zusammen?"

Zu den aktuellen Trennungsgerüchten äußerten sich Romeo und Mia bislang noch nicht. Anfang des Jahres schien zwischen den beiden aber noch alles in Ordnung zu sein – die beiden wagten sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und zogen zusammen! "Ich und mein Mitbewohner", schrieb Mia damals zu einem TikTok-Clip, in dem sie ihre gemeinsame Wohnung in London zeigte.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan am Strand

Getty Images Romeo Beckham, 2023

