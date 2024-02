"Germany's Next Topmodel" 2.0? Heidi Klum bekommt neue Show

Die Fans von Heidi Klum (50) sollten jetzt aufpassen! Seit 2006 ist die Laufstegschönheit das Gesicht des beliebten Formats Germany's Next Topmodel. Heute Abend startet die 19. Staffel der deutschlandweit bekannten Modelshow – und zwar mit einer besonderen Neuerung: Seit diesem Jahr können sich nicht nur Mädels auf dem Laufsteg beweisen, sondern auch junge Männer. Doch bei diesen News soll es nicht bleiben: Heidi bekommt eine komplett neue Show!

In einem Interview mit Süddeutsche Zeitung schwärmt der ProSieben-Chef Hannes Hiller von der 50-Jährigen: "Das ist schon sehr besonders, so lange auf so einem hohen Niveau zu performen." Er ist so begeistert von der Modelmama, dass er mit ihr ein neues Format auf die Beine stellen möchte: "Heidi Klum ist die Konstante und liefert eine große Vertrautheit. Um sie herum hat sich 'Germany's Next Topmodel' stetig verändert. Erst letzte Woche war ich bei Heidi in L.A., weil wir intensiv an einer neuen Show mit ihr für 2025 arbeiten." Das Konzept der neuen Show ist bislang aber noch nicht bekannt.

Mit Queen of Drags probierte sich Heidi als eine der drei Juroren bereits mit einem neuen Format. Allerdings schien dieses bei den Zuschauern durchzufallen: Trotz einer angekündigten zweiten Staffel stand Heidi bislang noch nicht für "Queen of Drags" erneut vor der Kamera. Dennoch ist Hiller zuversichtlich, wie er ebenfalls in dem Interview betont: "Wir glauben, dass die Zuschauer Lust haben, mehr Heidi Klum auf ProSieben zu erleben."

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

Getty Images Heidi Klum im Mai 2023

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum

