Star-Auflauf: Auch diese Promis unterstützen Heidi bei GNTM

Es ist endlich so weit: Eine neue Staffel Germany's Next Topmodel steht in den Startlöchern. Ab dem 15. Februar begibt sich Heidi Klum (50) wieder auf die Suche nach dem nächsten Modelnachwuchs. Und in diesem Jahr ist vieles anders: Erstmals dürfen auch Männer ihr Potenzial unter Beweis stellen. Dementsprechend wird es zwei Sieger geben: einen Mann und eine Frau. Doch die schwere Entscheidung muss die Chefjurorin nicht alleine treffen: Auch in diesem Jahr hat Heidi viel prominente Unterstützung eingeladen!

Wie das Presseportal berichtet, werden in dieser Staffel wieder einige hochkarätige Promis als Gastjuroren mit von der Partie sein. Zu der Starbesetzung gehören unter anderem die Fotografen Rankin, Christian Anwander und Yu Tsai. Aber auch die Designer Christian Cowan (27), Kévin Germanier und Kilian Kerner sind mit an Bord. Zudem dürfen sich die Kandidaten auf hilfreiche Tipps der Supermodels Winnie Harlow (29) und Jon Kortajarena (38) freuen, ebenso wie auf die Expertise der britischen Schauspielerin Joan Collins (90).

Bereits zuvor gab Heidi auf Instagram bekannt, dass die Designer-Ikone Jean Paul Gaultier (71) sie am Set besuchen wird. Zudem dürfen die Fans auf Gastauftritte der Modedesignerin Marina Hoermanseder, dem Supermodel Jourdan Dunn (33) und der Leinwandschönheit Elizabeth Hurley gespannt sein.

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum und Rankin bei "Germany's next Topmodel"

Getty Images Winnie Harlow, Model

Getty Images Jean Paul Gaultier, Modeschöpfer

