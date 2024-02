Gratisflug trotz Millionen: Hate für Prinz Harry und Meghan

Wollen sie etwa kein Geld ausgeben? Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sehen sich immer wieder mit Kritik und Vorwürfen konfrontiert. Zuletzt machten die Aussteiger-Royals durch das Hervorheben ihrer adligen Titel auf der neuen Website auf sich aufmerksam. Experten vermuteten sogar, dass der Palast mit rechtlichen Konsequenzen drohen könnte. Nun folgt schon der nächste Ärger: Harry und Meghan werden wegen einer Reise im Privatjet auseinandergenommen.

Aktuell befinden sich die beiden wegen einer Vorabfeier für die Invictus Games in Vancouver. Den Weg dorthin legten sie mit dem Privatjet zurück – laut Insiderinfos sollen sie dort als Gäste, also kostenlos, mitgeflogen sein. Da Harry und Meghan aber immer noch Millionäre sein sollen, könnte es der Öffentlichkeit an Verständnis fehlen, warum sie nicht für einen Linienflug zahlen. "Sie geben nicht gerne ihr eigenes Geld aus. Es ist immer das Geld anderer Leute", erklärt eine Quelle aus dem früheren Arbeitsumfeld des Paares gegenüber Page Six.

2021 kassierten Meghan und Harry schon einmal einen harten Shitstorm, als sie für einen Kurztrip nach New York ebenfalls auf einen Privatjet zurückgriffen – angeblich aus Sicherheitsgründen. Für die User im Netz unverständlich, weil die beiden sich doch aktiv für die Bekämpfung des Klimawandels einsetzen. "Sie predigen uns, dass wir unseren CO₂-Fußabdruck im Auge haben sollen und nehmen selbst den Privatjet. Das ist einfach scheinheilig!", schrieb ein X-Nutzer.

Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

