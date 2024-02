Rote Rosen: Rihanna und A$AP genießen Valentinstag in Paris!

Wie frisch verliebt! Rihanna (35) und A$AP Rocky (35) sind seit 2020 ein Paar und haben mit ihren kleinen Söhnen RZA und Riot alle Hände voll zu tun. Kürzlich hatte die kleine Familie einen gemeinsamen Ausflug während der Fashion Week in Paris unternommen. Doch das Traumpaar weiß auch, wie wichtig Zeit zu zweit ist: Zum Valentinstag genossen die beiden ein romantisches Date mit einer Überraschung von A$AP!

Die Sängerin und der Rapper zeigten sich glücklich lachend im Restaurant Cesar. Rihanna strahlte in einem champagnerfarbenen Kleid, einer braunen Sonnenbrille und goldenen High Heels. Gegen die kalte Pariser Nachtluft hatte sie sich einen hellbraunen Pelzschal umgelegt. A$AP trug ein passendes Outfit in dunkelbraun, bestückt mit einer schwarzen Sonnenbrille und Goldschmuck. Das schönste Accessoire ließ er laut Daily Mail allerdings nachliefern: Der "No Limit"-Interpret überraschte seine Herzdame mit einem Strauß roter Rosen, überreicht vom Bodyguard!

Die Musikstars gelten als Vorzeigepärchen. Seit Langem wird gerätselt, ob sie nicht heimlich geheiratet haben. A$AP hatte von der Fenty-Gründerin als Ehefrau gesprochen und Rihanna hatte sich selbst als Braut bezeichnet. Aufklären werden sie die Gerüchte wohl eher nicht – laut Us Weekly soll den beiden das Ratespiel der Fans Spaß machen.

Anzeige

ActionPress/BACKGRID A$AP Rocky und Rihanna

Anzeige

ActionPress/BACKGRID Rihannas Blumenstrauß

Anzeige

ActionPress/BACKGRID Rihanna, Sängerin

Anzeige

Was haltet ihr von A$APs roten Rosen? Total romantisch! Ein bisschen kitschig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de