Familienzeit: A$AP Rocky, Rihanna und Kids bei Fashion Week

Rihanna (35) und ihre Familie sind unzertrennlich. Die Sängerin ist mittlerweile stolze Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem Partner A$AP Rocky (35) hatte sie zwei Jungs auf der Welt begrüßen dürfen. Nach dem kleinen RZA folgte erst vor wenigen Monaten Söhnchen Riot Rose. Und die beiden begleiten ihre Eltern überallhin. Auch die Pariser Fashion Week machen die Kids mit Mama Rihanna und Papa A$AP unsicher.

Zum Abschluss der Modewoche in der französischen Hauptstadt haben Rihanna und A$AP sich offenbar zusammen mit ihren Kids die Nacht um die Ohren geschlagen. Wie The Sun berichtet, erwischen Paparazzi die Familie in den frühen Morgenstunden gegen 6 Uhr beim Verlassen eines Restaurants. Die Bilder zeigen aber, dass der kleine RZA auf Mamas Arm gar nicht so glücklich ist: Vielleicht verzieht er wegen der Müdigkeit quengelig das Gesicht. Riri bleibt aber cool – in ihrem weinroten Etuikleid aus Spitze verzieht sie keine Miene.

Auch wenn Rihanna für ihre Kinder offenbar alles gibt, haben diese einen klaren Favoriten. Im Interview mit Access Hollywood verriet die "Umbrella"-Interpretin, dass Papa A$AP zu Hause die Nummer eins ist: "Meine Kinder sind besessen von ihm. Ich bin nur im Hintergrund, ich bin eine Statistin." Es störe sie aber nicht, viel eher finde sie es schön zu sehen, wie sehr ihre Jungs ihren Vater lieb haben.

