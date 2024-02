Salma Hayek und François-Henri Pinault feiern Hochzeitstag

Salma Hayek (57) hat in dieser Woche eine Menge zu feiern! Im Jahr 2007 hatte die Schauspielerin ihre Beziehung zu dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault (61) öffentlich gemacht. Im selben Jahr erblickte ihre Tochter Valentina Paloma Pinault (16) das Licht der Welt. Das Jawort gaben sie sich am Valentinstag zwei Jahre später in Paris. Am diesjährigen Tag der Liebe feierten Salma und François-Henri bereits ihren 15. Hochzeitstag.

Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Bild mit ihrem Ehemann. "Nach 18 gemeinsamen Jahren und 15 Jahren Ehe ist die Liebe zu dir immer noch leicht, lustig, tief und frisch wie eine sanfte Brise. Alles Gute zum Jahrestag, mi amor", schrieb Salma unter den Beitrag. François-Henri umfasst auf dem Foto die Taille seiner Frau und sieht sie liebevoll lachend an, während Salma glücklich in die Kamera schaut.

Die "Magic Mike"-Darstellerin gestand gegenüber People, die beiden hätten kein sehr ausgeprägtes Sozialleben, weil sie wirklich gerne Zeit miteinander verbringen. "Wir unterstützen uns gegenseitig in allem, was wir tun. Wir wollen, dass der andere sich bemüht. Es macht glücklich zu sehen, wie der Partner sich um einen bemüht", erklärte Salma. Dadurch funktioniere ihre Beziehung auch nach vielen Jahren noch so gut.

Getty Images Salma Hayek und ihre Tochter Valentina Paloma Pinault bei den Oscars im März 2023

Getty Images Salma Hayek und François-Henri Pinault im November 2021

Instagram / salmahayek Salma Hayek und François-Henri Pinault

