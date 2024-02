Taylor Swifts Ex Joe Alwyn feiert mit den "Bridgerton"-Stars

Was macht eigentlich Joe Alwyn (32) gerade? Seine Ex-Freundin Taylor Swift (34) ist seit ihrer Trennung im April 2023 wieder glücklich vergeben. Im Gegensatz zu Joe ist Taylor mit ihrem neuen Partner Travis Kelce (34) fast täglich in der Presse zu sehen. Der Brite schätzt seine Privatsphäre und entzieht sich lieber so gut es geht dem Fokus der Presse. Nun ließ sich der Schauspieler nach einer langen Pause wieder von den Kameras ablichten und hatte einen seltenen Auftritt bei der Verleihung der BAFTAs.

Wie Bilder zeigen, die JustJared vorliegen, fand die Pre-Party der 77. British Academy Film Awards im Bourbon House in London statt. Dort versammelten sich Musiker, Schauspieler und Filmemacher, um die britische Filmkultur und -gemeinschaft im Vorfeld der BAFTAs zu feiern, die am Sonntag, dem 18. Februar, stattfinden. Unter anderem fanden sich neben Joe auch bekannte Gesichter des Netflix-Erfolgs Bridgerton auf der Party. Dazu gehörten auch die Lieblinge der Serie, Phoebe Dynevor (28) und Regé-Jean Page (35).

Obwohl der Film "Taylor Swift: The Eras Tour" laut IMDb einige Nominierungen abstauben konnte, ist er für keinen BAFTA nominiert. So bleibt zu Joes Glück wohl eine unangenehme Begegnung mit seiner Ex-Freundin erst mal aus. Trotzdem wird der 32-Jährige mit der Veröffentlichung von Taylors neuem Album "The Tortured Poets Department" ab dem 19. April erst mal weiter mit der Sängerin und ihren Fans zu tun haben.

Getty Images Regé-Jean Page, Schauspieler

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Getty Images Joe Alwyn, britischer Schauspieler

