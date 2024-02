Disst Taylor Swift in ihrem neuen Album Ex-Freund Joe Alwyn?

Packt sie aus? Vor Kurzem kündigte die Sängerin Taylor Swift (34) ihr von Fans langersehntes elftes Album "The Tortured Poets Department" an, das im April erscheinen soll. Obwohl noch nicht viel über ihr neues Album bekannt gegeben wurde, gibt es schon Spekulationen darüber, auf welche Personen und Ereignisse sich der Popstar dieses Mal beziehen könnte. Werden Taylors Texte von ihrem Ex Joe Alwyn (32) handeln?

Joe und Taylor waren sechs Jahrezusammen, bevor sie sich im Februar 2023 trennten. Insider behaupten gegenüber Daily Mail, Taylors Ex-Freund Joe würde es "zwielichtig" finden, sollte sich die Sängerin in ihrem Album aufihn beziehen. "Joe hat kein einziges Wort über Taylor oder ihre Trennung verloren und hat sich ihr gegenüber völlig respektvoll verhalten", gibt ein Insider an. Dennoch sei es "unbestreitbar, dass der Name ihres kommenden Albums eine Anspielung auf Joes WhatsApp-Gruppenchat ist." Der Gruppenchat, den Joe gemeinsam mit seinen Freunden Paul Mescal (28) und Andrew Scott (47) habe, solle sich "The Tortured Man Club" nennen.

"[Joe] hofft, dass sie höchstens ihre gemeinsame Zeit reflektiert und keine privaten Details in ihre Texte miteinbezieht", verrät eine Quelle. Bereits in der Vergangenheit soll sich Taylor in ihrer Musik auf Joe bezogen und private Einblicke gegeben haben.

Getty Images Taylor Swift, 2023

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

Getty Images Joe Alwyn, 2022

