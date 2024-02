Will Jimi nicht, dass Natascha Ochsenknecht Snow besucht?

Sein Verhalten wirft Fragen auf. Jimi Blue Ochsenknecht (32) hat sich von seiner Familie abgewendet. Auch mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (30) und der gemeinsamen Tochter Snow Elanie (2) soll der Kontakt eingeschlafen sein. Natascha Ochsenknecht (59) hingegen hält ihr Wort und kümmert sich liebevoll. Regelmäßig fährt sie nach Hannover und besucht ihre Enkelin. Ist Jimi der Kontakt etwa ein Dorn im Auge?

In der ersten Folge der neuen Staffel der Familiendoku Diese Ochsenknechts kommt natürlich das Thema Jimi und Laura Marie Geissler (25) auf den Tisch. "Ich weiß ja, dass die beiden auch definitiv ein Problem damit haben, dass ich Snow besuche", erzählt Natascha. Sie sei seither ein rotes Tuch für das Paar, wolle sich aber nicht verstecken. "Es ist mir egal. Ich stehe zu meinem Enkelkind, und wem das nicht passt – sein Problem", erklärt sie und korrigiert sich: "Oder in dem Fall ihr Problem."

Schon häufiger legte die Familie nah, die neue Freundin Laura sei das Problem. Auch Schwester Cheyenne (23) bezieht klar Stellung: Die Familie und sein Kind haben für Jimi immer an erster Stelle gestanden. Seine plötzliche Wesensveränderung ging mit der neuen Liebe Hand in Hand. "Das akzeptiere ich, aber dann will ich auch mit ihm nichts zu tun haben, wenn er so ist", stellt das Model klar.

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Snow Elanie Koc

Anzeige

AEDT / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht und Laura Marie Geissler, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass an Nataschas Vorwürfen etwas dran ist? Ja, ich glaube ihr! Ich weiß ja nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de