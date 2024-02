Wollte Cheyenne Ochsenknecht Jimis Verlobung auf Hochzeit?

Die Ochsenknechts sorgen mal wieder für jede Menge Wirbel! Vor zwei Jahren hatten sich Cheyenne Ochsenknecht (23) und ihr Partner Nino Sifkovits das Jawort gegeben. Statt die Liebe seiner kleinen Schwester zu feiern, hatte Jimi Blue Ochsenknecht (32) die Gunst der Stunde genutzt und seiner Freundin Laura Marie Geissler (25) einen Antrag gemacht. Cheyenne soll damals sehr sauer auf ihren Bruder und dessen Aktion gewesen sein – nun erklärt Jimi seine Sicht der Dinge!

Aktuell liefert sich die Ochsenknecht-Familie einen heftigen Schlagabtausch: Nachdem vor allem Cheyenne und die Mama der zerstrittenen Geschwister Natascha Ochsenknecht (59) böse in der neuen Staffel ihrer Show Diese Ochsenknechts über Jimi herzogen, stichelte dieser jetzt zurück: So behauptet der "Die Wilden Kerle"-Star in einem Statement auf YouTube, dass die 23-Jährige sogar die Verlobung wollte! Doch kurz bevor Jimi seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellte, entschied sich Cheyenne um – ihr Bruder verlobte sich dennoch. "Habe ich dann nicht gemacht, also nicht am Hochzeitsort. War vielleicht ein dummer Fehler, das an diesem Tag zu machen. Tut mir leid. Aber das dann so auszuschlachten und an dem alles festzumachen, finde ich auch ein bisschen übertrieben", so Jimi.

Mittlerweile scheint das Geschwister-Duo keinen Kontakt mehr zu haben. Auch eine Aussprache kommt für Cheyenne noch nicht infrage. "Wenn er der alte Jimi wieder ist, dann sehr gerne, den vermisse ich nämlich tagtäglich. Aber den neuen Jimi nicht. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst", machte die Zweifach-Mama bereits in einem RTL-Interview deutlich.

Instagram / ninoclaus Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / https://www.instagram.com/nataschaochsenknecht/ Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

