Abschied in die Babypause: Chryssanthi Kavazi freut sich!

Bye Bye GZSZ! Rund vier Jahre nachdem ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt erblickt hat, erwarten Chryssanthi Kavazi (35) und Tom Beck (45) derzeit weiteren Nachwuchs. Die Schauspielerin verkörpert in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Laura Lehmann. Trotz fortgeschrittener Schwangerschaft stand die Darstellerin in den letzten Monaten noch vor der Kamera. Nun ist es so weit: Chryssanthi verabschiedet sich in die Babypause – und ist voller Vorfreude!

An ihrem letzten Drehtag vor der Babypause kommt die Schauspielerin am GZSZ-Set mit RTL ins Plaudern. Auf die Frage, wie es ihr derzeit geht, entgegnet die 35-Jährige: "Mir geht es sehr gut! Ich genieße diese besondere Zeit der Vorfreude und Vorbereitung auf die Geburt meines zweiten Babys in vollen Zügen." Die Brünette verkündet strahlend: "Es wird sehr schön sein, sich ganz auf meine Familie zu konzentrieren und diese Zeit in Ruhe zu genießen."

Trotz der immensen Vorfreude schaut die Seriendarstellerin auch mit einem weinenden Auge auf die bevorstehende Zeit: "Ich werde Laura sehr vermissen!" Wann Chryssanthi zur Soap zurückkehren wird, ist noch ungewiss: "Das hängt unter anderem von den Drehbüchern ab und ich möchte sicherstellen, dass ich 2025 erst wieder zurückkehre, wenn ich bereit bin und alles für meine Familie passt."

Tom Beck und Chryssanthi Kavazi

Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Star

Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

