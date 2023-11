Dreharbeiten mit Babybauch: So ist es für Chryssanthi Kavazi

Die Schwangerschaft verändert auch ihren Arbeitsalltag! Vor wenigen Wochen hatte Chryssanthi Kavazi (34) bekannt gegeben, dass sie und ihr Mann Tom Beck (45) ihren zweiten Nachwuchs erwarten. Das Baby soll im Frühling zur Welt kommen – bis Anfang 2024 wird die Schauspielerin auch noch für GZSZ vor der Kamera stehen. Kürzlich drehte die Daily ein Special in Paris, bei dem auch Chryssanthi dabei war. Wie ist es für die Seriendarstellerin, schwanger zu drehen?

"Die Dreharbeiten waren ganz anders als unser Drehalltag in Babelsberg", gesteht sie im RTL-Interview. "Bei so einem Dreh zu einem Special legen alle noch einmal eine Schippe drauf, weil wir alle unter komplett anderen Umständen drehen – unabhängig davon, ob schwanger oder nicht", scherzt die Brünette. Chryssanthi haben die Drehs viel Spaß gemacht: "Ich habe alles gut gewuppt, prima hinbekommen und hoffe, auch die Zuschauenden merken nichts."

Mit ihren Texten komme die Schwangere jetzt nicht mehr so gut zurecht. "Ich versuche einfach, meinen Text zu lernen, was wirklich schwierig ist, weil bei mir schon die Schwangerschaftsdemenz anfängt", plauderte die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story aus. Außerdem lerne sie nicht im Arbeitszimmer, sondern im Bad. Da sie abends momentan oft müde sei und es daher nicht schaffe, sich das Drehbuch durchzulesen, wenn ihr Sohn schon schlafe, ziehe sie sich dorthin zurück: "Das ist der einzige Raum, wo ich meine Ruhe habe und seitdem ich Mama bin, hat das Bad so einen anderen Stellenwert bekommen."

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im September 2023

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Star

Getty Images Chryssanthi Kavazi, 2021

