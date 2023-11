Liebes-Trip? Gisele Bündchen und Joaquim urlauben mit Kids

Gisele Bündchen (43) scheint sich wohlzufühlen. Nach ihrer Trennung von Footballstar Tom Brady (46) soll die Laufstegschönheit den Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente daten. Die beiden wurden bereits häufiger zusammen erwischt. Ob es sich wirklich um eine Romanze handelt, verriet die gebürtige Brasilianerin bisher nicht. Nun verbringt Gisele zusammen mit Joaquim und ihren Kindern einen Kurzurlaub – und es ist nicht zu übersehen, dass sie Spaß hat.

Berichten von Page Six zufolge verbringt Gisele die Tage vor Thanksgiving in Costa Rica. Neben den beiden Kindern ist auch Trainer Joaquim wieder mit von der Partie. Paparazzi-Bilder zeigen sie bei einem gemeinsamen Mittagessen in einem von Palmen umgebenen Restaurant in Strandnähe. Während die Kids leichte Sommersachen und Badehosen tragen, dürfte vor allem das Outfit der 43-Jährigen ins Auge stechen: Sie präsentiert nämlich ihren durchtrainierten Body in einer knappen Fetzen-Hotpants, einem bauchfreien Blümchen-Top und mit einem strahlenden Lächeln. Der Sportler lässt es mit T-Shirt und Shorts ein wenig entspannter angehen.

Obwohl Gisele die Romanze mit Joaquim bisher nicht bestätigte, so schwärmte sie doch in höchsten Tönen von ihm. Gegenüber Vanity Fair verriet sie, wie intensiv die Beziehung ihrer Familie zu ihm ist. "Er ist unser Lehrer und, was am wichtigsten ist, er ist eine Person, die ich bewundere und der ich vertraue", meinte das Model.

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

MEGA Joaquim Valente in Miami im November 2022

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrer Tochter, 2022

