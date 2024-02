Bereut Prinz Harry diese Entscheidung bezüglich seiner Kids?

So hatte sich Prinz Harry (39) das nicht vorgestellt. Gemeinsam mit seiner Frau Meghan (42) zieht er die Kinder Archie (4) und Lilibet (2) in den Vereinigten Staaten groß, fernab von der royalen Familie rund um seinen Vater König Charles (75). Dabei hat er seine alten Werte anscheinend über Bord geworfen. Ein großer Wunsch, den Harry für seine Kids hatte, wird nun wohl nicht in Erfüllung gehen...

Die Adelsexpertin Jennie Bond erklärt im Gespräch mit OK Magazine: "Harry hat davon gesprochen, dass er möchte, dass seine Kinder ihr Erbe verstehen und sich im Vereinigten Königreich genauso zu Hause fühlen wie in Amerika." Diesem Plan ist wohl der Zwist der Familie in den Weg gekommen. "Inzwischen müssen sie richtige kleine Kalifornier sein, die ihr britisches Erbe kaum noch verstehen", nimmt die Expertin an.

Vielleicht könne die Krebserkrankung seines Vaters den verlorenen Sohn jedoch dazu bringen, das Verpasste nachzuholen. "Die Zeit vergeht schnell und Schicksalsschläge wie diese werden Harry sicherlich dazu bringen, intensiv über die Zukunft nachzudenken", meint Jennie. Zuletzt schienen zumindest bei Harry die Zeichen auf Versöhnung zu stehen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

