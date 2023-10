Vier Monate nach Trennung: Bella Hadid knutscht nun Cowboy!

Ist Bella Hadid (27) etwa wieder verliebt? 2021 hatte das Model seine Beziehung zu Marc Kalman öffentlich gemacht. Knapp zwei Jahre lang waren die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen. Vor wenigen Monaten kamen allerdings die Gerüchte auf, dass die Schwester von Gigi Hadid (28) und der Unternehmer kein Paar mehr sein sollen. Tatsächlich gibt es nun Beweise, dass Bella bereits einen neuen Mann an ihrer Seite hat!

Dies beweist nun ein Clip, der TMZ vorliegt. Darin ist zu sehen, wie die Beauty gemeinsam mit einem Mann händchenhaltend durch die Straßen schlendert. Weitere Szenen zeigen das offenbar frisch verliebte Pärchen sogar dabei, wie es sich in aller Öffentlichkeit küsst! Bei Bellas mutmaßlicher neuer Liebschaft handelt es sich wohl um Adan Banuelos, einem bekannten Cowboy und Pferdetrainer.

Kurz nach der Trennung von Marc hieß es noch, dass Bella nicht in der Stimmung sei, einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. "Bella konzentriert sich im Moment nicht auf die Partnersuche", stellte ein Insider gegenüber Us Weekly klar. Doch offenbar konnte das Victoria's Secret-Model dem Cowboy einfach nicht widerstehen.

ActionPress Marc Kalman und Bella Hadid, Oktober 2022

Getty Images Bella Hadid im Mai 2022

Getty Images Bella Hadid im Oktober 2022

