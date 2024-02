Das ist bereits über die dritte "Bridgerton"-Staffel bekannt

Das Warten hat bald ein Ende! Vor vier Jahren hatte die beliebte Fernsehserie Bridgerton Premiere gefeiert. Seither sind unzählige Fans von den Dramen der Londoner High Society des Jahres 1813 verzaubert. Die ersten zwei Staffeln liefen so gut, dass Netflix gleich zwei weitere ankündigte. In diesem Jahr geht die Erfolgsserie nun in die dritte Runde! Worum wird es in den neuen Folgen gehen? Wann ist die Erstausstrahlung? Hier sind alle News zur neuen Staffel von "Bridgerton"!

Am 16. Mai werden die ersten vier Episoden veröffentlicht – circa einen Monat später können sich die Zuschauer dann über die nächsten vier Folgen freuen. Kürzlich gab Netflix sogar die Folgentitel bekannt! Die erste Episode soll "Out of the Shadows" heißen und spielt auf die Geschichte von Penelope Featherington, verkörpert von Nicola Coughlan (37), an. Wie der Sender verkündete, wird sie in den neuen Folgen die Hauptprotagonistin sein. Der Fokus wird auf der komplizierten Liebesgeschichte zwischen ihr und Colin Bridgerton, gespielt von Luke Newton, liegen.

Auf X gab Nicola noch weitere Details zur Staffel drei bekannt. "Penelope Featherington hat ihre langjährige Schwärmerei für Colin Bridgerton endgültig aufgegeben und beschlossen, es sei an der Zeit, sich einen Ehemann zu suchen", erzählt sie. "Als Colin feststellt, dass Penelope ihm die kalte Schulter zeigt, versucht er alles, um ihre Freundschaft zurückzugewinnen", kündigt sie an.

LIAM DANIEL/NETFLIX Lady Danbury (Adjoa Andoh) und Kate Sharma (Simone Ashley) in der zweiten "Bridgerton"-Staffel

Getty Images Der "Bridgerton"-Cast bei der Weltpremiere der zweiten Staffel im März 2022

Netflix / Laurence Cendrowicz Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in der dritten "Bridgerton"-Staffel

