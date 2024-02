Gisele Bündchen und Joaquim Valente sollen "verliebt sein"!

Eigentlich sollen Gisele Bündchen (43) und ihr Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente nur gut befreundet sein. Doch Quellen meinen nun etwas anderes: Sie wurden sogar am Valentinstag beim Küssen in ihrer Nachbarschaft in Miami, Florida, gesehen! "Sie sind sehr verliebt", plaudert ein Insider gegenüber PageSix aus. Außerdem sollen die beiden ständig Zeit miteinander verbringen. Das Topmodel scheint in Joaquim mehr als nur einen Trainer gefunden zu haben. Diese Entwicklung folgt auf die Bekanntgabe ihrer Scheidung von dem ehemaligen Patriots-Star Tom Brady (46) im Oktober 2022.

Gisele hatte Joaquim in einem Interview mit Vanity Fair im März 2023 bereits hochgelobt. Sie beschrieb ihn als ihren Lehrer und vor allem als eine Person, die sie bewundert und der sie vertraut. Die beiden wurden wiederholt zusammen mit Giseles Kindern fotografiert, was Spekulationen über den Status ihrer Beziehung auslöste. Trotz früherer Dementis, und der Beteuerung nur Freunde zu sein, zeigen neuere Berichte etwas anderes und lassen darauf schließen, dass sich die zwei tatsächlich annähern! Ihre gemeinsame Zeit verbrachten sie auch schon auf verschiedenen Urlaubsreisen wie nach Costa Rica oder Brasilien.

Gisele und ihr Ex Tom, die gemeinsam zwei Kinder haben, beendeten ihre Ehe 2022, nachdem sie mehrere Jahre als eines der mächtigsten Paare der Unterhaltungs- und Sportwelt gegolten hatten. Tom, der siebenfache Super Bowl-Champion, hat sich seit der Trennung nicht mehr mit einer festen Partnerin in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Beauty teilt derweil über ihre Kanäle in den sozialen Medien vage Andeutungen und inspirierende Zitate, die vermuten lassen, dass ihre persönliche Transformation und das Heilen nach der Trennung im Fokus stehen. Währenddessen bleibt Joaquim fester Bestandteil von Giseles und ihrer Kinder Leben, sowohl als Freund als auch als Jiu-Jitsu-Lehrer in einer Miamier Akademie, wo die Familie 2021 mit dem Training begann.

Die Beziehungsdynamiken in Giseles Leben mögen sich zwar geändert haben, doch eines bleibt konstant – ihre unerschütterliche Rolle als liebevolle Mutter. Vor vier Monaten berichtete sie in einem Interview mit People etwa von einem einschneidenden Ereignis mit ihrer Tochter Vivian Lake (11). Diese hatte beim Reiten einen schweren Unfall gehabt, der in eine langwierige Genesungsphase mündete. Gisele beschrieb den Tag des Unfalls als einen der schlimmsten in ihrem Leben und schilderte, wie sie die Situation hilflos in Zeitlupe mitverfolgte. Vivian ließ sich deswegen aber nicht vom Reiten abhalten! Trotz anfänglicher Ängste, sowohl bei Vivian als auch bei Gisele selbst, ließ die Mutter ihre Tochter diesen Schritt gehen. Gisele beweist damit erneut, dass unabhängig von den Herausforderungen des Lebens oder den Veränderungen in ihrer persönlichen Situation, ihre Priorität und ihre Stärke immer bei ihren Kindern liegen.

Joaquim Valente in Miami im November 2022

Gisele Bündchen, Supermodel

Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2014

Gisele Bündchen mit ihrer Tochter Vivian

