Große Liebe mit Travis Kelce: Will Taylor Swift Kinder?

Wie malt sich Taylor Swift (34) ihre Zukunft eigentlich aus? Mit ihrer Beziehung mit dem NFL-Star Travis Kelce (34) sorgt die beliebte Sängerin für viel Gesprächsstoff. Nach nur wenigen Monaten als Paar munkeln Fans, ob es schon bald zu einer Verlobung oder gar Hochzeit kommen könnte – oder ist sogar schon Nachwuchs in der Planung? Doch wie steht die "Lover"-Interpretin zu dem Thema – will Taylor überhaupt Kinder?

Vor zehn Jahren äußerte sich die Musikerin noch recht vage. Sie glaube, es sei schwer, ihren Kindern ein "normales Leben" zu bieten. Das Gesangstalent sorge sich darum, "sie davon zu überzeugen, dass sie ein normales Leben haben, wenn unweigerlich fremde Männer riesige Kameras auf sie richten, seit sie Babys sind", betonte Taylor gegenüber Daily Mail. Als sie diese Frage dann kurz vor ihrem 30. Geburtstag gestellt bekam, meinte sie: "Ich glaube nicht, dass Männern diese Frage gestellt wird, wenn sie 30 werden, also werde ich das jetzt nicht beantworten."

Ihre Zukunftsplanung behält der Popstar also geheim. Bis es ans Eingemachte geht, scheinen sich die 34-Jährige und der Sportler voll und ganz auf sich zu konzentrieren. Immer wieder zeigen die beiden, wie verliebt sie ineinander sind – so auch auf der After-Show-Party des Super Bowl. In Clips, die Instyle veröffentlichte, tanzen und küssen sich die beiden ausgelassen. Sie wirken unzertrennlich.

Travis Kelce und Taylor Swift

Taylor Swift, Musikerin

Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

