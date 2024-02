Sarah und Dominic Harrison erfuhren im Kinderzimmer vom Baby

Damit haben die beiden nicht gerechnet! Sarah (32) und Dominic Harrison (32) teilten am Valentinstag tolle Neuigkeiten mit ihren Fans: Sie erwarten noch ein Kind! Ihre beiden Töchter Mia Rose (6) und Kyla (3) bekommen also etwas unerwartet bald ein Geschwisterchen. Der weitere Nachwuchs war auch für die Influencer eine große Überraschung. Sarah und Dominic erfuhren an einem ungewöhnlichen Ort von dem Baby!

"So haben wir es erfahren: bei Oma daheim im Kinderzimmer", gibt die YouTuberin in ihrem neuen Instagram-Beitrag preis. In dem Video warten Sarah und Dominic gespannt auf das Ergebnis ihres Schwangerschaftstests, während sie in dem alten Kinderzimmer sitzen. Die Überraschung steht der Beauty deutlich ins Gesicht geschrieben. "Es war ein Gefühl, das ich vorher so noch nicht kannte. Es ist einfach passiert und wir werden noch mal Eltern", schreibt Sarah weiter dazu.

Nicht nur Dominic und Sarah wurden von den Babynews total überrumpelt – auch ihre Fans haben damit gar nicht gerechnet! Laut einer Promiflash-Umfrage waren von insgesamt 2.136 Teilnehmern 1.727 (80,9 Prozent) vollkommen überrascht, dass Sarah zum dritten Mal schwanger ist. Nur 409 Stimmen (19,1 Prozent) haben damit gerechnet.

Instagram / sarah.harrison.official Die Familie Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison im Dezember 2022

Instagram / sarah.harrison.official Familie Harrison an Weihnachten 2021

