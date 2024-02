Seltener Auftritt: Kaia Gerber und Austin halten Händchen

Die beiden sind immer noch total verliebt! Seit ungefähr zwei Jahren sind Kaia Gerber (22) und Austin Butler (32) ein Paar. Ihre Beziehung halten die beiden jedoch überwiegend privat. Nur selten zeigen sich das Model und der Schauspieler gemeinsam in der Öffentlichkeit. Doch kürzlich zeigten sich Kaia und Austin mal wieder zusammen auf einem Event und wirkten dort sehr vertraut!

Am Donnerstag begleitete die 22-Jährige ihren Freund auf die Aftershow-Party von Austins neuem Film "Dune: Part Two" in London. Hand in Hand betraten die beiden die Location. Kaia strahlte in einem glitzernden braunen Maxikleid, während Austin in einem tief ausgeschnittenen weißen Hemd, einem schwarzen Blazer und einer dunklen Hose einen lässigen Auftritt hinlegte.

In einem Interview mit WSJ. Magazine erklärte Kaia, weshalb sie ihre Beziehung so privat wie nur möglich halten möchte. "Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, dass so wenige Dinge in meinem Leben privat sind", erzählte sie offen und ehrlich.

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler im Februar 2023

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler auf einer Gala

VEGAN / BACKGRID / ActionPress Kaia Gerber und Austin Butler im Mai 2022

