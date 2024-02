Darum halten Kaia Gerber und Austin Butler ihre Liebe privat

Warum geben Kaia Gerber (22) und Austin Butler (32) so wenig von ihrem Liebesleben preis? Das Model und der Schauspieler sind seit etwa zwei Jahren ein Paar. Hin und wieder zeigen sie sich gemeinsam auf dem roten Teppich – im Großen und Ganzen genießen sie ihre Beziehung jedoch weitestgehend privat. Jetzt verrät Kaia, warum sie nicht mehr über ihr Glück erzählen will!

"Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass so wenige Dinge in meinem Leben privat sind", erklärt die Tochter von Cindy Crawford (57) gegenüber WSJ. Magazine. Daher sei ihr ihr Liebesleben heilig und sie versuche es, so geheim wie möglich zu halten. Dennoch hat sie einen Tipp parat: "Sprich über dich, so wie du möchtest, dass die Person, die dich liebt, über dich spricht."

Darüber hinaus ist Kaia auch kein großer Fan von Social Media – vor allem wegen der damit einhergehenden Kritikäußerungen. "Ich bin sehr sensibel", betont die gebürtige Kalifornierin. Es habe in den vergangenen Jahren keinen Zeitpunkt gegeben, zu dem sie bei Instagram und Co. war und sich danach besser gefühlt habe: "Das ist einfach etwas, das ich über mich selbst gelernt habe, denn es ist schwer, sich davon fernzuhalten."

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber und Austin Butler, 2023

Anzeige

Getty Images Kaia Gerber, Model

Anzeige

VEGAN / BACKGRID / ActionPress Kaia Gerber und Austin Butler im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de