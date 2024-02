Sinneswandel? Hier bekennt sich Jimi Blue zum Vatersein!

Er verstrickt sich in Widersprüche! Mit seinem Skandalvideo erregt Jimi Blue Ochsenknecht (32) aktuell einige Gemüter. Aussagen wie, er sei nur der unfreiwillige Erzeuger von Snow Elanie Koc (2) und habe gar kein Kind gewollt, stoßen vielen sauer auf. Doch woher kommt sein plötzlicher Sinneswandel? In einem Gerichtsprozess mit seiner Ex Yeliz Koc (30) bezeichnete sich Jimi Blue noch als Vater!

Nach den Dreharbeiten der ersten Staffel von Diese Ochsenknechts traf sich das ehemalige Paar vor Gericht. Der Schauspieler soll die Mutter seines Kindes aufgrund vermeintlicher Unwahrheiten verklagt haben – laut Bild habe Jimi Blue am Ende der Verhandlung allerdings die meisten Vorwürfe zurückgezogen. "Ich werde meine Vaterpflichten wahrnehmen", kündigte der Sohn von Uwe Ochsenknecht (68) damals zuversichtlich an.

Das besagte Video, in dem der Kinderfilm-Star sein Vatersein dementiert, ist mittlerweile gelöscht. In seiner Instagram-Story erklärt der 32-Jährige den Grund dafür. "Aus urheberrechtlichen Gründen musste ich das Video erst mal auf privat stellen", meint der Lockenkopf. Dennoch wird die Aufnahme wohl so schnell nicht in Vergessenheit geraten.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de