Warum hat Jimi Blue Ochsenknecht sein Skandalvideo gelöscht?

Hat Jimi Blue Ochsenknecht (32) einen Rückzieher gemacht? Der Schauspieler hatte am Donnerstag ein Video veröffentlicht, in dem er mit Teilen seiner Familie sowie seiner Ex abrechnet. Er behauptete unter anderem, dass er nicht der Vater seiner Tochter Snow Elanie (2), sondern nur deren "unfreiwilliger Erzeuger" sei. Im Netz schlug das Ganze hohe Wellen. Jetzt hat Jimi den Beitrag plötzlich entfernt.

Klickt man auf den Link von Jimi Blues YouTube-Video, in dem er auf die erste Folge der aktuellen Diese Ochsenknechts-Staffel reagiert, erscheint jetzt die Meldung: "Video nicht verfügbar. Dieses Video ist privat." Ist dem "Die Wilden Kerle"-Darsteller der ganze Trubel zu viel geworden? Offenbar nicht. In seiner Instagram-Story erklärte er: "Aus urheberrechtlichen Gründen musste ich das Video erst mal auf privat stellen." Er hatte schließlich große Teile der Reality-Sendung fast 1:1 eingeblendet. Der Musiker selbst ist seit dieser Staffel kein Teil des Formats mehr.

Wegen der ganzen Streitigkeiten mit seiner Familie stand sogar Jimis Beziehung mit der Rennfahrerin Laura Marie Geissler (25) vor dem Aus. "Sind die glücklich, wenn sie meine Beziehung zerstört haben? Glauben die nicht, dass Laura und ich mehrmals vor der Trennung waren? Natürlich waren wir das. Das ist eine Belastung für sie. Sie kennt das nicht", hatte der einstige Kinderstar in dem YouTube-Video betont.

Instagram / https://www.instagram.com/nataschaochsenknecht/ Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht bei "Let' Dance" 2018

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

