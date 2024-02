So süß feierten Amy Schumer und Chris sechsten Hochzeitstag

Eine süße Erinnerung! Amy Schumer (42) und ihr Mann Chris Fischer gehen nun schon seit ganzen sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. 2018 hatten sich die Komikerin und der Koch am 13. Februar, einen Tag vor dem Valentinstag, das Jawort gegeben – und diesen Tag werden sie niemals vergessen. Zur Feier ihres sechsten Hochzeitstags lassen Amy und Chris ihren großen Tag Revue passieren – sie schauten sich ihre Ehegelübde erneut an!

"Wir sind da ziemlich romantisch", gibt die "I Feel Pretty"-Darstellerin während ihres Auftritts bei "The View" zu. Gemeinsam schauten sie sich Videos von ihrem großen Tag an, in denen sie ihre Hochzeitsgelübde vortragen. Amy erinnert sich, dass sie davon ausging, sie würden alle Anwesenden mit ihrer Liebesbekundung umhauen – doch sie musste sich eingestehen, dass sie nicht mithalten konnte: "Sein Gelübde war so gut. Ich war so beeindruckt", schwärmt die Schauspielerin.

Auf Instagram feiert die Künstlerin ihr sechsjähriges Liebesglück mit einem lustigen Beitrag. Amy teilt ein Foto der beiden, auf dem sie ein "The Handmaid's Tale"-Kostüm trägt und einen betretenen Gesichtsausdruck macht. Chris steht neben ihr und lächelt schief in die Kamera. "Sechs Jahre", schreibt sie dazu und bringt ihre Follower mit dem satirischen Vergleich zum Schmunzeln.

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Chris Fischer im Februar 2023

Getty Images Amy Schumer, Comedienne

Instagram / amyschumer Chris Fischer und die Schauspielerin Amy Schumer

