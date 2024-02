Sophia Thiel sagt Stefano bei "Let's Dance" den Kampf an!

Sie ist bereit für die Herausforderung. Schon bald startet die inzwischen 17. Staffel von Let's Dance. Auch in diesem Jahr müssen die Stars mit ihrer Leistung auf dem Tanzparkett überzeugen, um am Ende den begehrten Pokal in den Händen halten zu können. Unter den Teilnehmern befinden sich diesmal unter anderem auch Stefano Zarrella (33) und Sophia Thiel (28). Die Fitness-Influencerin zeigt sich schon vor Beginn der Show voller Motivation: Sophia macht ihrem "Let's Dance"-Konkurrenten eine Kampfansage!

"Stefano, du kannst dich warm anziehen!", heißt es von der 28-Jährigen im offiziellen "Let's Dance"-Podcast. Dabei geht Sophia auch auf das emotionale Statement des Italieners ein, welches er nach Bekanntgabe seiner Teilnahme im Netz gepostet hatte. Siegessicher stellt sie klar: "Du gehst auf die emotionale Schiene? Wirklich? Okay, ich nehme das mal als Kampfansage und ich mache dich fertig!" Doch soll es sich bei dem Ganzen nur um einen Scherz ihrerseits handeln: Denn die Blondine und Stefano sind schon seit Längerem gute Freunde.

Zwar gibt sich Sophia vor dem Start von "Let's Dance" kämpferisch, jedoch betonte sie bereits zuvor, großen Respekt vor dem Ganzen zu haben. "Ich freue mich total auf die persönliche Herausforderung", erklärte sie auf Instagram und fügte dem anschließend hinzu: "[Ich] habe aber trotzdem auch ein bisschen Angst, denn ich habe bisher keinerlei persönliche Tanzerfahrung."

Sophia Thiel im September 2023 in Wien

Stefano Zarrella mit Romina Palms Hund Baloo im August 2020

Sophia Thiel, Influencerin

