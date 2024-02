Wow! Brad Pitt schenkt Ines De Ramon riesigen Blumenstrauß

Nur das Beste am Tag der Liebe! Seit Ende 2022 bandeln Brad Pitt (60) und Ines De Ramon miteinander an. Die Schmuckdesignerin ist selbst kein Promi, war aber jahrelang mit Vampire Diaries-Schauspieler Paul Wesley (41) verheiratet. Brads Beziehung mit Angelina Jolie (48) war im Vergleich dazu sehr öffentlich und die Vollendung der Scheidung des ehemaligen It-Pärchens lässt noch auf sich warten. Währenddessen ist es zwischen dem "Fight Club"-Darsteller und seiner Neuen richtig ernst geworden. Nun beweist er seine Liebe mit einem riesigen Bouquet!

Offenbar hatte Brad die Blumen an das Büro seiner Freundin adressiert. Laut Bildern, die Daily Mail vorliegen, verließ Ines ihre Arbeitsstelle am Donnerstag in einem weißen Kleid, über das sie einen grauen Mantel angezogen hatte. Dazu trug sie hochhackige Cowboystiefel und eine große Sonnenbrille. Den riesigen Strauß weißer und pinker Rosen bugsierte sie nicht selbst, sondern überließ die Aufgabe einer Assistentin. Die musste die Vase mit beiden Händen festhalten und mit ihrem Körper stützen, um sie sicher ins Auto zu bringen. Gleichzeitig beschränkten die ausladenden Blüten ihre Sicht, sodass der Transport auch hätte schief gehen können...

Möglicherweise stehen die Blumen jetzt im gemeinsamen Zuhause des Paares. Laut People wohnen der Schauspieler und die Businessfrau inzwischen zusammen in seinem Haus. Ihre eigene Wohnung soll Ines aber vorerst behalten haben.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

MEGA Ines De Ramon, März 2023

Getty Images Brad Pitt im Juli 2022

