Angst um ihr Leben: Jodie Marsh wird von Nachbarn belästigt

Jodie Marsh (45) ist aktuell in großer Sorge! Eigentlich lebt die ehemalige "Essex Wives"-Darstellerin ein ruhiges und zurückgezogenes Leben auf dem Land in England. Die meiste Zeit steckt das britische Busenwunder in ihr eigenes Tierheim, das sie auf ihrem Grundstück betreibt. Doch seit einigen Monaten lebt der TV-Star in Angst. Das hat auch einen triftigen Grund: Jodie wird von einem Nachbarn belästigt!

In einem Interview mit Daily Mail spricht die Bodybuilderin über den heftigen Nachbarschaftsstreit. Laut ihr sollen fünf Nachbarn ihr Grundstück mit Sicherheitskameras überwacht, einige ihrer Angestellten beschimpft und ihren Zaun beschädigt haben. Jodie habe mittlerweile Angst, ihr Haus zu verlassen, da sie um ihr Leben fürchte. Bei der Polizei habe die Reality-TV-Darstellerin nun eine Stalking-Schutzanordnung beantragt.

In der Vergangenheit konnte die Britin aber wohl nicht auf die Unterstützung der Beamten setzen. Laut Jodie habe die Polizei ihre bisherigen Anzeigen wegen Belästigung ignoriert. Für die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin sei das Verhalten der Behörde ein "Witz".

Instagram / jodiemarshtv Jodie Marsh im Mai 2023

Getty Images Jodie Marsh, Model

Getty Images Jodie Marsh, 2012



