Dua Lipa und Callum Turner wirken superhappy bei Datenight

Sie sehen verliebt aus! Bei Dua Lipa (28) läuft es derzeit ziemlich rund: Die Sängerin veröffentlichte vor Kurzem zwei neue Songs aus ihrem kommenden Album – beide Tracks gehen durch die Decke. Aber auch in der Liebe hat sie Glück. Nach der Trennung von Romain Gavras (42) ist sie nun mit dem Schauspieler Callum Turner (34) zusammen. Immer öfter sieht man die beiden zusammen in der Öffentlichkeit – so auch jetzt!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist nicht zu übersehen: Die "Houdini"-Interpretin und der "Masters of the Air"-Star haben viel Spaß zusammen. Dua und Callum genossen zunächst einen Abend im Theater in London und verließen dieses danach ziemlich glücklich. So lächelten beide verschmitzt – die 28-Jährige und der Hottie hielten bei ihrem Spaziergang nach der Vorstellung die ganze Zeit Händchen.

Es scheint ernst zwischen ihnen zu sein. Denn Dua hat auch schon Callums Mutter kennengelernt. Paparazzi erwischten die beiden Ladys bei einem süßen Moment. Die Britin umarmte Callums Mama herzlich und sah auch in dieser Situation superhappy aus.

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Action Press / Roger / BACKGRID Callum Turner und Dua Lipa bei der Grammy-Afterparty, 2024

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

