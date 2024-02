Expertin sicher: Prinzessin Diana würde Meghan nicht mögen!

Wäre Herzogin Meghan (42) auch ihrer Schwiegermutter ein Dorn im Auge gewesen? Seitdem die einstige Schauspielerin ein Teil der britischen Königsfamilie geworden ist, hat sich einiges verändert. Sie und Prinz Harry (39) legten ihre royalen Pflichten nieder und gerieten mit den restlichen Royals in einen Clinch – königstreue Fans schieben der Herzogin die Schuld zu. Was hätte wohl Prinzessin Diana (✝36) von der Frau ihres Sohnes gehalten?

Die königliche Journalistin Ingrid Seward scheint sicher zu sein, dass die 1997 verstorbene Ex-Frau von König Charles (75) kein Fan von Meghan gewesen wäre. "Nein [Diana hätte Meghan nicht gemocht]", meint die Redakteurin gegenüber The Sun. Sie fügt hinzu: "Ich denke, es wäre für jede Schwiegermutter sehr schwierig, Meghan zu mögen, weil Meghan eine mächtige Frau ist und ihren eigenen Weg gehen will." Weil Diana ebenfalls "mächtig" und eigenständig gewesen sei, hätten sie und Meghan wohl kaum miteinander harmoniert.

Wenig Harmonie herrscht vor allem zwischen Meghan und ihrer Schwägerin Prinzessin Kate. Schon vor dem Umzug in die USA soll es zwischen den beiden Prinzengemahlinnen ziemlich gekriselt haben. Doch scheinbar geht die Suits-Darstellerin nun in Richtung Versöhnung"Meghan hat sich mit Kate und Charles in Verbindung gesetzt. Es werden also Schritte unternommen, um sich zu versöhnen", behauptete eine Quelle gegenüber Us Weekly.

ActionPress Prinzessin Diana und ihr Sohn Harry in London im August 1995

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Prinzessin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier 2019

