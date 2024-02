Prinzessin Kate und Herzogin Meghan wollen sich versöhnen!

Ist ihre Versöhnung etwa zum Greifen nah? Seit dem Rücktritt von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) von ihren royalen Pflichten und ihren darauffolgenden Enthüllungen über die Königsfamilie herrscht dicke Luft zwischen den Royals und den Sussexes. Doch bereits zuvor sollen sich Meghan und Prinz Williams (41) Ehefrau Prinzessin Kate (42) nicht grün gewesen sein: Angeblich herrschte zwischen ihnen schon vor dem royalen Exit ein regelrechter Zickenkrieg. Nun sollen sich Kate und Meghan aber wohl vertragen wollen!

Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly ausplaudert, sei die Herzogin von Sussex bereits den ersten Schritt auf Kate zugegangen: "Meghan hat sich mit Kate und Charles in Verbindung gesetzt. Es werden also Schritte unternommen, um sich zu versöhnen." Ein zweiter Insider stützt diese Aussage. "Meghan unterstützt Harry in all dem und sie wünscht den Royals – einschließlich Kate – das Allerbeste", verrät er. Auch Williams Frau sei laut dem Informanten "offen" für eine Versöhnung und "bereit, sich vorwärtszubewegen". In alles, was den Streit zwischen Harry und William betrifft, wolle sie sich aber wohl nicht einmischen.

Derzeit scheint eine Versöhnung von Harry mit seiner Familie nicht mehr in weiter Ferne zu sein: In einem Interview gab der jüngste Sohn von Prinzessin Diana (✝36) ein Statement zur aktuellen Situation ab und erklärte: "Ich liebe meine Familie." Er sei überzeugt, dass Charles' Krebsdiagnose dafür sorgen wird, dass das Kriegsbeil begraben wird.

Getty Images Herzogin Meghan

Getty Images Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier 2018

