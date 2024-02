Flog Prinz Harry etwa deswegen zu seinem krebskranken Vater?

Die Gerüchteküche brodelt wieder gewaltig! Aktuell befinden sich Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) in Kanada: Im Rahmen der Invictus Games 2025 steht das Ehepaar mit den Verantwortlichen und Athleten des sportlichen Events im regen Austausch. Auch nutzte Harry dort die Chance, ein Interview zu führen, indem er über seinen an Krebs erkrankten Vater König Charles III. (75) redete, den er kurz vor seiner Reise in Großbritannien besuchte. Böse Zungen behaupten nun aber, dass hinter Harrys Besuch Kalkül steckt!

In dem Fernsehinterview betonte der 39-Jährige immer wieder, wie froh er ist, dass er seinen Vater kurz nach der Diagnose besuchen konnte. Insider behaupten gegenüber The Sun nun aber, dass Harry den Besuch extra vor dem geplanten Interview einfädelte – etwa, um nicht blöd dazustehen? "Harry wusste, dass er dieses Interview [...] führen und über seinen Vater befragt werden würde, er brauchte also Material. Der Palast war nicht dumm und wusste, dass sie die Zeit, die er mit dem König verbringen konnte, begrenzen mussten", so die Quelle. Immerhin sprach das Vater-Sohn-Duo gerade einmal 30 Minuten miteinander.

Mit genaueren Details zu dem aktuellen Gesundheitszustand seines Vaters hielt sich der Rotschopf dennoch zurück: "Das bleibt zwischen ihm und mir." Auch scheint Harry davon überzeugt zu sein, dass Charles' Krankheit zu einer Beilegung der jahrelangen Familienfehde führen wird. "In allen Familien sehe ich tagtäglich, wie die Stärke der Familieneinheit zusammenkommt. Ich denke, dass jede Krankheit die Familie zusammenbringt", so Harry.

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Prinz William im Februar 2024

Getty Images König Charles, 2024

Getty Images Prinz Harry, 2023

