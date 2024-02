"Goodbye Deutschland"-Star Emre verstirbt mit nur 32 Jahren!

Traurige Nachrichten aus der Fernsehwelt. Sandra Zeppin und ihr Verlobter Emre Aytekin sind dem ein oder anderen deutschen TV-Show-Liebhaber durch das Format Goodbye Deutschland bekannt. Vor rund einem Jahr wurde das Paar nämlich begleitet, wie es zusammenzog und Sandra zu dem Musiker in die Türkei auswanderte. Doch nun gibt es erschütternde Nachrichten: Emre ist mit gerade einmal 32 Jahren ums Leben gekommen!

Das verkündet der Sender auf seinem offiziellen Instagram-Account: "Wir trauern um Emre, der Anfang des Monats auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. […] Wir sind in Gedanken bei Sandra und Emres Familie und möchten unser herzliches Beileid aussprechen." Die genaue Todesursache ist dabei bislang nicht öffentlich bekannt.

Und auch die Fans bekunden ihre Trauer auf der Social-Media-Seite des Verstorbenen. "Er war doch noch so jung... Möge er in Frieden ruhen", schreibt ein Nutzer, während sich ein weiterer äußert: "Ich kann es nicht glauben. Du warst so ein wundervoller Mensch, Ruhe in Frieden!" Dazu folgen zahlreiche weitere Kommentare, in denen User ihr Beileid aussprechen.

Sandra Zeppin und ihr Partner Emre Aytekin

"Goddbye Deutschland"-Star Emre Aytekin

Emre Aytekin im November 2017

