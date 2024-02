König Charles schlief vor Krebserkrankung in Sauerstoffzelt

König Charles III. (75) tut offenbar so ziemlich alles für seine Gesundheit. Aktuell beschäftigt den britischen Monarchen das Thema aber wohl mehr denn je. Denn der König ist an Krebs erkrankt. An welcher Form genau er leidet, ist weiterhin geheim. Doch die Krankheit soll frühzeitig entdeckt worden sein. Derzeit unterzieht sich der Regent einigen Behandlungen. Diesbezüglich macht ein neues Buch nun deutlich: Charles probiert gerne alles aus, um gesund zu werden!

In ihrem bald erscheinenden Buch "My Mother and I" behauptet die Royal-Expertin Ingrid Seward, dass Charles beinahe alles für sein Wohlbefinden tut. Vor einigen Jahren habe ihn eine lästige Krankheit geplagt. Um diese loszuwerden, habe der heute 75-Jährige sogar in einem Sauerstoffzelt geschlafen, wie die Fachfrau zu wissen behauptet. Welche gesundheitlichen Probleme Charles damals das Leben schwer machten, ist nicht bekannt – dies sei allerdings lange vor seiner Krebserkrankung gewesen.

Derweil sorgen sich die Royal-Fans aber darum, dass Charles dem falschen Arzt vertraut. Dr. Michael Dixon vertritt die Philosophie der Selbstheilung. Laut ihm könne man Krebserkrankungen mit Kräutertinkturen aus Indien behandeln. Das britische Königshaus stellte diesbezüglich aber bereits klar, dass der Arzt nicht darauf, sondern auf "Komplementärmedizin in Kombination mit der Schulmedizin" setze. Die Behandlungen seien zudem nachweislich wirksam.

Getty Images König Charles III. im französischen Senat

Getty Images König Charles im September 2023

Getty Images König Charles und Königin Camilla in Sandringham

