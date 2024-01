Nach zwölf Kindern: Möchte Nick Cannon weiteren Nachwuchs?

Hat er seine Familienplanung nach zwölf Kindern abgeschlossen? In den vergangenen Jahren bekam der Rapper Nick Cannon (43) ein Dutzend Kids – von sechs unterschiedlichen Frauen. Zuletzt durften er und das Model Alyssa Scott die kleine Halo auf der Welt begrüßen. Doch die Rasselbande schien Nick 2023 noch nicht groß genug gewesen zu sein: So verriet er, dass er gerne ein Kind mit seiner Ex Christina Milian (42) bekommen hätte. Doch wie steht Nick heute zum Thema Nachwuchs?

In einem Interview mit People redet der 43-Jährige über seine zukünftigen Familienpläne und gibt dabei zu, allmählich genug zu haben. "Ich entspanne mich im Moment. Bis jetzt gibt es keine Pläne am Horizont", so Nick. Außerdem witzelt der Ex von Mariah Carey (54): "Es ist so lustig, dass alle immer versuchen, mich dazu zu bringen, mehr Kinder zu bekommen. Zwölf sind nicht genug?"

Für seine Rasselbande habe der The Masked Singer-Host noch große Pläne. Wie er in dem Podcast "The Language of Love" verriet, zieht es Nick in Erwägung, Kinderpsychologie zu studieren! "Die Anwesenheit eines Vaters und wie sehr [die Kinder] dich brauchen […] – das sind Gespräche, die ich jeden Tag mehrmals führe", erklärte er. Für Nick sei das Studium eine Chance, dafür zu sorgen, "dass jedes einzelne Kind das bekommt, was es in seiner Entwicklung braucht."

Instagram Nick Cannon und seine Tochter Halo

Getty Images Nick Cannon, Schauspieler

Getty Images Nick Cannon, Musiker

