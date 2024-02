Victoria Beckham ist noch nicht bereit, Großmutter zu werden

Victoria Beckham (49), die ehemalige Spice Girls-Sängerin und heutige Modedesignerin, gibt ehrlich zu: Sie fühlt sich noch nicht bereit, Großmutter zu werden. "Ich glaube, das passiert erst mal nicht so schnell [...]. Natürlich, wenn das eines Tages so weit sein sollte, fühle ich mich sehr gesegnet, aber zum Glück sind meine Kinder noch nicht an dem Punkt", witzelt sie und wechselt schnell das Thema. Diese Enthüllung kam in dem Podcast "The Run-Through with Vogue" ans Licht, in dem Vic über ihre Marke, ihre Familie und ihr Erbe mit den Spice Girls sprach.

Victoria, die einst als Posh Spice weltbekannt wurde, ziert inzwischen 31 Vogue-Titelbilder und genießt die Anerkennung im Mode- und Musikbereich. Besonders stolz ist sie darauf, wenn sie Menschen in ihren Designs sieht. "Es gibt so viele Möglichkeiten da draußen und wenn ich dann jemanden sehe, der meine Klamotten oder meine Tasche oder meine Beauty-Artikel trägt, fühle ich mich demütig", führt sie im Podcast aus. Trotz des Rampenlichts bleibt die 49-Jährige sehr dankbar für ihren Einfluss und ihre Karriere.

Victorias Familie, auch ihre Kinder und deren Modegeschmack, spielten im Gespräch ebenfalls eine wesentliche Rolle. Interessanterweise planen sie und ihr Ehemann David Beckham (48) ihre Outfits etwa eine Woche im Voraus! "Ich möchte einfach vorbereitet sein. Ich mag es auch, mehrere Optionen zu haben", betont sie. Fans waren vor allem überrascht, wie ordentlich der Fußballer ist, als er in der Netflix-Dokumentation "Beckham" seinen Kleiderschrank zeigte.

Könnte es denn überhaupt bei jemandem aus dem Beckham-Clan bald mit Kindern so weit sein? Am wahrscheinlichsten wäre wohl Brooklyn Beckham (24). Der Sohn von Vic und David ist bereits verheiratet mit seiner Liebsten Nicola Peltz (29). Der Koch ist Kindern jedenfalls nicht abgeneigt! "Brooklyn hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er ein junger Vater sein möchte – genau wie sein eigener Papa es war – und da er bald 25 wird, dachte er immer, dass er jetzt schon mindestens ein Kind haben würde", behauptete kürzlich ein Insider gegenüber Heat Magazine.

Nachdem Victoria über ihre Familie, Mode und das Vermächtnis der Spice Girls in dem Podcast-Interview gesprochen hatte, ist es auch interessant, einen Blick auf die persönlichen Gewohnheiten und Präferenzen der Stilikone zu werfen: Bereits vor einiger Zeit verriet Victoria, dass sie sich einem strengen Ernährungsregime unterzieht, um ihren jugendlichen Look zu bewahren. Dieses besteht fast ausschließlich aus Gemüse, Fisch und Avocados, unter striktem Verzicht auf Kohlenhydrate, Käse und Milchprodukte – nicht zu vergessen ihr täglicher Löffel Pollen, die reich an Aminosäuren, Vitaminen und Mineralien sind.

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige

Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham an Weihnachten 2023

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham bei der "Lola"-Premiere

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de