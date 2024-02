Nach Liebesgerüchten: Katie Price Arm in Arm mit ihrem JJ!

Sie wirken überglücklich! Katie Price (45) und dem "Married at First Sight"-Star John Joe Slater wird eine Beziehung nachgesagt. Diese halten beide angeblich noch geheim, da sie ihre Liebe mit einer großen Aufmachung verkünden wollen. Nachdem die beiden bereits bei einem gemeinsamen Date erwischt wurden, tauchen nun Schnappschüsse auf, die die Gerüchte ordentlich anheizen: Katie und JJ strahlen, während sie Arm in Arm durch die Gegend schlendern!

Das zeigen mehrere Fotos, die Daily Mail vorliegen. So spazieren die Turteltauben eng aneinandergepresst und haben ein breites Grinsen auf den Lippen! Dabei wirkt das It-Girl mehr als vertraut mit ihrem vermeintlichen Partner, dem sie nicht von der Seite weicht. Gemeinsam sind die zwei im nächtlichen Essex unterwegs. Bisher haben sich beide noch nicht öffentlich zu ihrer Beziehung geäußert.

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass das Model einen anderen Mann datete. Erst im November des vergangenen Jahres wurde bekannt gegeben, dass sich Katie von ihrem Freund Carl Woods (34) getrennt hat – und das von ihrer Tochter Bunny (9). Ein Fan stellte der Unternehmerin nämlich auf TikTok die Frage, ob sie Single sei. "Ja, ist sie!", enthüllte ihr Spross daraufhin und verriet das kleine Geheimnis seiner Mutter.

Instagram / katieprice Katie Price im Mai 2023

Instagram / johnjoeslater John Joe Slater, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Tochter Bunny

