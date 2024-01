Urteil gefällt: Donald Trump muss 76 Millionen Euro bezahlen

Donald Trump (77) muss blechen. Der ehemalige US-Präsident war bereits 2019 von der Journalistin E. Jean Carroll wegen Missbrauchs und sexueller Belästigung verklagt. Zwar gab es im Sommer 2023 ein Urteil, das ihn schuldig sprach, aber das ließ er nicht auf sich sitzen und focht die Entscheidung an. Doch die Gegenklage wurde ebenfalls abgewiesen. Nun wird es für den Politiker richtig teuer: Donald muss eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen.

Wie heute unter anderem durch People bekannt wird, muss Donald wegen verleumderischen Aussagen zahlen, die er schon zu Beginn des Prozesses tätigte. Obwohl die Anwälte von Jean nur rund 22 Millionen Euro Entschädigung forderten, ist der vom Gericht festgelegte Betrag wesentlich höher. Nach einer dreistündigen Beratung soll die anonyme Jury beschlossen haben, eine Geldstrafe von rund 76 Millionen Euro festzusetzen. Der Unternehmer soll das Urteil auf der Plattform "Truth Social" als "lächerlich" bezeichnet haben.

Aber was ist 2019 eigentlich passiert? Jean hatte Donald beschuldigt, sie 1996 in einer Umkleidekabine in dem Luxuskaufhaus Bergdorf in New York gebeten zu haben, vor seinen Augen Unterwäsche anzuprobieren. "Er drückte mich mit der Schulter an die Wand und schob seine Hand unter mein Kleid und zog meine Strumpfhose herunter", hatte die Autorin laut New York Magazine den Vorfall geschildert. Für den Vorfall wurde er zu einer Strafe von 4,6 Millionen Euro verurteilt.

Getty Images Donald Trump im August 2022

Getty Images Donald Trumps Polizeifoto, August 2023

Getty Images Donald Trump, Unternehmer

