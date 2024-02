Dalton Gomez und Maika Monroe knutschen wild im Urlaub herum

Noch immer scheinen die zwei nicht genug voneinander bekommen zu können! Im vergangenen Jahr hatten Ariana Grande (30) und Dalton Gomez ihre Scheidung bekannt gegeben. Trübsal scheinen aber beide nicht zu blasen. Während die Sängerin mittlerweile mit Ethan Slater (31) glücklich ist, bandelt der Immobilienmakler mit Maika Monroe (30) an. Nun wurden Dalton und Maika wieder einmal knutschend miteinander abgelichtet.

Paparazzi-Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen das Paar in ihrem Urlaub in Mexiko. Darauf liegen die beiden Turteltauben eng umschlungen auf einer Liege und können kaum die Finger voneinander lassen – sie knutschen, was das Zeug hält! Während Dalton es mit einer schwarzen Badehose eher schlicht angeht, kann die Schauspielerin in ihrem knappen Bikini mit Blümchenmuster wohl nicht nur ihren Liebsten begeistern.

Die ersten gemeinsamen Knutschbilder der beiden begannen im Oktober des vergangenen Jahres die Runde zu machen. Nur wenige Tage zuvor war die Scheidung von Dalton und Ariana finalisiert worden – viele Streitpunkte soll es dabei laut TMZ nicht gegeben haben.

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande, 2020

Getty Images Maika Monroe, Schauspielerin

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande im November 2022

