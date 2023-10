Kurz nach Scheidung: Ariana Grandes Ex Dalton knutscht schon

Er ist wohl schon wieder zurück im Dating-Game. Zwei Jahre waren Dalton Gomez und seine Liebste Ariana Grande (30) verheiratet. Doch bei den Dreharbeiten zum Musical "Wicked" hat sich die Sängerin in ihren Co-Star Ethan Slater (31) verliebt. Daraufhin trennte sich das Paar. Inzwischen haben Dalton und die Schauspielerin auch schon die Scheidung eingereicht. Den Immobilienmakler scheint das allerdings nicht weiter zu stören – er tauscht bereits Küsse mit einer Neuen aus.

Dalton wurde beim Knutschen mit der Schauspielerin Maika Monroe (30) gesichtet. Am Wochenende veröffentlichte Deuxmoi in seiner Instagram-Story ein Foto, auf dem der Geschiedene leidenschaftlich mit dem "It Follows"-Star knutscht. Eine Quelle verriet der Klatschseite, dass das Paar "keine Anstalten machte, sich zu verstellen und sehr freundlich war". "Sie schauten sich um, um zu sehen, ob jemand zuschaute und knutschten dann vor allen Leuten weiter", fügte der Insider außerdem hinzu.

Aber auch Ariana scheint ihrer vergangenen Ehe nicht hinterherzutrauern. Der Musical-Star und sein neuer Geliebter sollen sogar bereits den nächsten Schritt gewagt haben. "Ethan hat seine Freunde und seine baldige Ex-Frau [Lilly Jay] darüber informiert, dass er mit Ariana dauerhaft in New York zusammenlebt", hatte kürzlich ein weiterer Insider ausgeplaudert.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und ihr Ehemann Dalton im Februar 2022

Getty Images Maika Monroe, Schauspielerin

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

