Diese Herausforderungen hatte Maika Monroe zu Karrierebeginn

Seit über 12 Jahren ist Maika Monroe (31) als Schauspielerin aktiv. In einem Interview mit The Hollywood Reporter offenbart die US-Amerikanerin nun, dass sie sich am Anfang ihrer Karriere oft "überarbeitet" fühlte. "Ich war in dieser Phase des Wunsches, jeden Job zu nehmen, und ich hatte das Gefühl, das ist, was ich tun musste", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich habe ungefähr sieben Filme hintereinander gedreht, und es waren nicht alle tolle Erfahrungen. Einige gute, einige schlechte."

Zwischenzeitlich begann sich Maika zudem vermehrt desillusioniert zu fühlen. "Es ist ein sehr seltsamer Job und es ist eine sehr seltsame Branche, und es kann eine Dunkelheit um ihn herum sein. Also war ich nur in einem mentalen Zustand, wo ich dachte: 'Das fühlt sich nicht mehr gut für mich an'", gibt der Filmstar zu. Dies sei auch der Grund dafür gewesen, weshalb sich Maika eine Auszeit von der Schauspielerei nehmen musste: "Diese Branche und dieser Job können sehr hart für einen sein, mental, und ich musste einfach einen Schritt zurück machen und dann wieder einsteigen." Mittlerweile habe sie wieder große Freude am Drehen. "Ich habe jetzt so unglaubliche Erfahrungen mit Filmen, mit denen die Leute in Kontakt kommen, also meine Zeit zu nehmen, geduldig zu sein, nicht alles zu tun und wählerisch zu sein, war der Schlüssel", zieht Maika als Fazit.

Im Jahr 2012 gab Maika in dem Film "At Any Price" ihr Schauspieldebüt. Im Laufe ihrer Karriere konnte sich die 31-Jährige vor allem einen Namen im Horror-Genre machen. Unter anderem spielte sie in dem Film "It Follows" mit. Angeblich soll Maika auch in der bald erscheinenden Fortsetzung des Streifens mitspielen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maika Monroe, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Maika Monroe, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Maika so offen über die Schattenseiten ihrer Karriere spricht? Ich finde es toll, dass sie so ehrliche Einblicke gibt. Na ja, ich finde ihre Äußerungen etwas übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de