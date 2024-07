Neues Paar: Dalton Gomez und Maika Monroe turteln öffentlich

Dalton Gomez (28) und Maika Monroe (31) machten erst vor wenigen Wochen ihre Liebe offiziell. Nun präsentieren sich der Immobilienmakler und die "The Bling Ring"-Darstellerin gemeinsam in der Öffentlichkeit. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen sie bei einem gemeinsamen Spaziergang. Hand in Hand laufen die Turteltauben durch das kalifornische Burbank. Die Blondine ist dabei ganz in Weiß gekleidet und trägt einen Minirock und Strapsstrümpfe. Ihr Begleiter gibt ein lässiges Outfit, bestehend aus einer kaki-farbenen Hose und einem schwarzen Pullover, zum Besten. In diesen Looks besuchten die beiden zuvor eine Vorführung des neuen Films "Longlegs", in dem die Schauspielerin eine Hauptrolle hat.

Mitte Juni bestätigten Dalton und Maika ihre junge Liebe auf Instagram, nachdem schon viel über sie spekuliert worden war. Ein Foto zeigte, wie sich die 31-Jährige auf einem Boot an ihren Beau kuschelt, während sie gemeinsam die Sonne genießen. Auf einem zweiten Schnappschuss machten sie ihre Zuneigung sogar noch deutlicher. Darauf knutschen sie eng umschlungen auf einer Straße. Um an den großgewachsenen US-Amerikaner heranzukommen, muss sich Maika auf die Zehenspitzen stellen.

Vor seiner Beziehung mit dem Filmstar war Dalton mit Ariana Grande (31) verheiratet gewesen. Im Frühjahr hatten sich die Sängerin und der Unternehmer allerdings endgültig scheiden lassen. Laut Gerichtsunterlagen, die Daily Mail zur Verfügung stehen, hatte sich der 28-Jährige immerhin über einen kleinen Trost freuen können. Der Ex-Mann der "Into You"-Interpretin hatte von ihr eine einmalige Zahlung von fast 1,2 Millionen Euro erhalten. Außerdem hatte sie ihm die Hälfte des Verkaufserlöses ihrer gemeinsamen Villa auszahlen müssen.

Anzeige Anzeige

Instagram / maikamonroe Dalton Gomez und Maika Monroe, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Dalton und Maikas Outfits? Total cool! Geht so. Die Looks passen nicht so gut zueinander. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de