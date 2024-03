Ariana Grande und Dalton Gomez sind offiziell geschieden!

Ariana Grandes (30) Ehe ist endgültig vorbei! Im vergangenen Jahr machten die Sängerin und ihr Ex Dalton Gomez bekannt, dass sie sich getrennt haben und sich scheiden lassen werden. Nun ist es so weit – die Scheidung der Sängerin ist durch. Aus den Gerichtsunterlagen, die Daily Mail vorliegen, geht hervor, dass die zwei auf einen Ehevertrag verzichteten und es zu keinen Rechtsstreitigkeiten kam. Denn Ariana und Dalton sollen eine schnelle und unkomplizierte Scheidung gewollt haben – bereits im Oktober wurden die Vereinbarungen geklärt.

Eine der Vereinbarungen besagt, dass Ariana ihrem Ex-Mann eine einmalige Zahlung von umgerechnet rund 1.152.625 Millionen Euro leisten muss. Zudem muss die 30-Jährige Dalton die Hälfte der Summe aus dem Verkauf ihres gemeinsamen Hauses zukommen lassen – auch für die Anwaltskosten des 28-Jährigen muss die "7 Rings"-Interpretin aufkommen. Trotz ihres Liebes-Aus scheinen die beiden auf einen Rosenkrieg verzichten zu wollen. Ein Insider hatte kurz nach der Trennung gegenüber Us Weekly verraten, dass Dalton "sich an seine neue Normalität gewöhnt und gelernt [habe], sie als das zu akzeptieren, was sie ist."

Auch Ariana scheint nach vorne blicken und die Partnerschaft hinter sich lassen zu können. Denn sie ist inzwischen mit Ethan Slater (31) zusammen, mit dem sich die Schauspielerin eine gemeinsame Zukunft vorstellen kann. "Sie [...] kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich die Dinge für die beiden weiterentwickeln", schilderte eine Quelle Us Weekly. Ariana und Ethan seien "so gut wie unzertrennlich".

Instagram / arianagrande Ariana Grande im Juli 2023

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

