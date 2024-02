Das hält Lionel Richie von Katy Perrys "American Idol"-Aus!

Kann Lionel Richie (74) seine Kollegin Katy Perry (39) verstehen? Seit sechs Jahren sitzt die Sängerin nun schon in der Jury von American Idol und sucht jede Staffel aufs Neue nach außergewöhnlichen Gesangstalenten. Unterstützt wird sie dabei von Lionel Richie und Luke Bryan (47). Vor wenigen Tagen wurde jedoch bekannt, dass die "The One That Got Away"-Interpretin ab dem nächsten Jahr nicht mehr dabei sein wird. Das sagt Lionel zu Katys Verlassen der Show!

"Ich bin nicht sauer", äußert sich der Soulsänger bei "Jimmy Kimmel Live!". Er habe jedoch genau wie jeder andere auf die offizielle Meldung in den Nachrichten warten müssen. "Es hat mich vollkommen aus der Bahn geworfen, als ich zum ersten Mal davon gehört habe", berichtet Lionel weiter. Er verstehe es, dass Katy sich nun mehr auf ihre Musikkarriere fokussieren wolle.

Ein Insider verriet zuletzt gegenüber Mirror jedoch, dass wohl nicht Katys Musik der Grund für ihr Aus in der Castingshow ist. "ABC will ihre Gage nach fünf Jahren nicht erhöhen. Es gibt keinen Spielraum, da die Muttergesellschaft Disney darauf bedacht ist, kosteneffizient zu sein", erklärte die Quelle.

Getty Images Lionel Richie, Sänger

Getty Images Katy Perry im September 2021 in Los Angeles

Getty Images Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan im Jahr 2020

